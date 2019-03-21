Настроить, правки модуль opencart 2.3.0.2

Имеется многосайтовая админка на битриксе. После установки битрикса, выполнено подключение многосайтовости на разных доменах , согласно инструкции https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=103&LESSON_ID=287 После этого обнаружена проблема: товары добавлялись только на одном сайте из двух, а при покупке на другом сайте товар никак ...