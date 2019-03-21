Интеграция сайта на Moguta с Мойсклад по CommerceML

Необходима интеграция интернет магазина на Moguta с сервисом Мой склад по CommerceML. Описание обмен данными по CommerceML по ссылке http://wiki.moguta.ru/integratsii/1cimoysklad

Из интернет магазина необходимо передавать заказы в "Мойсклад" в определенном статусе. "Мой склад" будет являться справочной системой по остаткам товара. Двусторонняя синхронизация не нужна.

Фактически это нужно настроить один раз, а также помочь в импорте остатков. Больше ничего.

Пожалуйста сразу обозначайте диапазон суммы за работу.