Требуется сделать сайт на вордпресс

Веб-программированиеЗавершен9 заявок242 просмотра
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Требуется сделать несложный сайт на вордпресс по известному примеру.  В дальнейшем на сайте надо будет создать несколько продающих страниц.  Исполнитель должен уметь: ставить сайт на хостинг, искать и добавлять плагины с необходимым функционалом, при необходимости дорабатывать созданный сайт 

5 лет назад
vuslav
51 годПортугалия
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
denopt17
Денис 
38 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
40 минут назад
5 лет назад
$10
5 дней
Очень доволен работой с Денисом ! Все сделано быстро за вменяемые деньги. Постоянно на связи. Что еще очень важно Денис предлагал варианты о которых я как не специалист в этой области не догадывался. Категорически рекомендую к сотрудничеству.
Мне понравилось работать с Вячеславом, не нужно было заниматься поиском удовлетворяющих решений, потому что был предоставлен наглядный материал, задачи были четкими. Уже в начале общения я понял, что это порядочный заказчик, поэтому по поводу оплаты не перестраховывался. Рекомендую на 100%.
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