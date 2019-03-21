Настройка "хлебных крошек" сайт на Wordpress

Сразу подробное тех. задание (в Приложении). Оно обсуждается и корректируется - если что-то по вашему мнению невозможно сделать. Или можно упростить где-то:

Тех. задание:

1. Необходимо вывести: Категории, окно Поиск,Фильтр по цене, Элементы продуктов (Метки товаров), Недавно просмотренные на главные страницы категорий товаров.

2. Лендинговая часть страницы – то, что идет послесписка товаров – должна быть максимально широкой – при активной боковой панели

Категорий и т.д.

3. Необходимо настроить Категории, Элементыпродуктов (Метки товаров), так, чтобы я сам мог выбирать какие из категорий, элементы продуктов были доступны для отображения на той или иной странице.

4. Необходимо настроить шрифты этих виджетов: Категории, окно Поиск, Фильтр по цене, Элементы продуктов (Метки товаров) – чтобы они отображались красиво, в одном стиле сайта, легко загружались.

5. Сейчас, при переходе с конкретного товара,например, с этого: https://smartfy.ru/product/garmin-vivoactive-3-music/путь для перехода следующий: Главная / Все смарт часы GARMIN / GARMIN Vivoactive 3 Music (1. переход на Главную, 2. Переход в КАТЕГОРИЮ товара. Нужно чтобы в данном случае путь был такой: Главная / Garmin смартчасы (https://smartfy.ru/garmin-smart-chasy/) / Все смарт часы GARMIN / GARMINVivoactive 3 Music.

Т.е. должна быть возможность перехода на все предыдущие страницы по иерархии главенства. В дальнейшем я переделаю страницу: https://smartfy.ru/garmin-smart-chasy/. Там будут разделы по сериям часов: FENIX (внутри папки будет несколькомоделей), VIVOACTIVE (внутри папки несколько моделей). По типу, как на этойстранице: https://smartfy.ru/produktsiya/И нужно, чтобы из каждого товара можно было на шаг назад вернуться в конкретную

папку, к примеру в FENIX и на другие более главные страницы. Вот так: Главная / Garmin смартчасы / FENIX / Всесмарт часы GARMIN / GARMIN Vivoactive 3 Music/

6. Настроить работу «Основной» категории товара (см. рисунок). Почему-то не работает. Т.е. если сейчас для какого-нибудь товара выбираю больше, чем 1 категория, назначаю одну из категорий, как «Основная», не работает возврат с товара в эту – основную категорию по. (См. картинки). Сайт перекидывает в другие категории по непонятному алгоритму.

7. 1. Все должно корректно работать на Десктопе имобильной версии сайта. На мобильной версии сайта, нужно вывести кнопку «Поиск» вверху списка товаров.

Картинки пришлю при необходимости.