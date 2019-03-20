CMS Битрикс - модуль/скрипт

Добрый вечер!

Есть сайт на Битриксе: http://www.weldtorg.ru/

Нужно написать модуль или скрипт который загружал бы товары с других сайтов (вместе с описаниями, картинками и ценами) и по расписанию к примеру раз в неделю обновлял бы информацию в каталоге.

Во вложение табличка: соответствие категорий каталога

Доноры только - те которые указаны в таблице.