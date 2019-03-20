Необходимо доработать функционал сайта Yii2

Всем привет нужно доработать функционал сайта http://yaltabookit.ru/, личный кабинет отельера и клиента, Чтоб отельер мог занести свой обьект, редактировать его, смотреть заявки на бронирование своего обьекта, переписываться с клиентом в рамках сайта. А так же кабинет клиента где клиент сможет смотреть свои заявки, переписываться с отельером. В общем нужен функционал как у сайта stepdream.com. или tvil.ru