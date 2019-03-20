Доработки Wordpress - Woocommerce

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки227 просмотров
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Необходимы небольшие правки для Wordpress - Woocommerce

1. Необходимо изменить дизайн вывода названий категорий на страницы категорий/подкатегорий товара (выводить так: https://beta.ctrlv.cz/SDe0 ) CSS, если надо предоставлю.

2. Необходимо выводить название категорий удаляя одно слово. То есть просто применив функцию str_replace.

3. Необходимы на страницы категории/подкатегории товара, выводить название товаров добавляя к нему словосочетание.  Для каждой категории/подкатегории свое словосочетание.

WordPressWooCommerce
5 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
hrayrkhachatryan
Грайр 
23 годаАрмения
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$5
4 дня
WMZ
Грайр Хачатрян из Армении из города Степанакерт, очень сильно подвёл меня. За обозначенный срок не был сделал ни один пункт из 3 по заданию. В ходе общения дал понять, что ему не знакомые даже самые базовые инструменты web-разработки. Например: человек не знает, что такое FTP-клиент, и как зайти на сервер, чтобы начать исправления. Категорически не рекомендую обращаться. После написание данного отзыва Грайр Хачатрян сменил название страны и населённого пункта на Россия, Санкт-Петербург вместо Армения, Степанакерт. 29 марта 2019 года страна и город были изменены на Армения, Ереван. Будьте осторожны.