Нужен программист на Laravel

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки220 просмотров
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Я покупаю тикет-систему на codecanyon.net, она на Laravel. 

Нужно:

1. Установить на домен.

2. Индивидуально настроить, а именно:

а) Тикет-система на английском языке, сделать возможность выбирать еще и русский язык и возможность подключать другие языки. Я это вижу так, что будет некий файл или несколько, которые отдаются переводчику, он переводит, загружаем на сайт - и есть выбор языка.

б) Уведомления сделать новые. Если не будет хватать тех, что уже есть.

в) Система распределения заявок. Чтобы можно было делать условия, к примеру, если на аглийском языке - то идет к одному оператору, на русском - к другому. Пока только по языкам, возможно какой-то анализатор языка поставить.

В любом случае, второй пункт обсуждается, готов платить за написание полного технического задания. 

Обязательно уметь писать на фреймворке Laravel и разбираться с его кодом.

Технологии:

Back-end: язык программирования - php, framework - Laravel, СУБД - MySQL.

Система контроля версий: Git.

Онлайн репозиторий: GitHub. 

Laravel
5 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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