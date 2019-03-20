Калькулятор Microsoft Excel интегрировать на сайт, cms WordPress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки130 просмотров
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Есть калькулятор созданный на базе Microsoft Excel, его необходимо установить на сайт на базе cms WordPress , калькулятор должен интегрирован быть таким образом что бы его можно было дополнять и менять информацию и что бы нормально работала на мобильных устройствах. И что бы на его основе можно было подобное решение устанавливать "модульно" на необходимые страницы. Сделать так что бы мы не владея навыками программирования могли уже сами устанавливать каждый калькулятор на каждую страницу сайта самостоятельно.

Мы понимаем что есть уже готовые решения (если кто подскажет хороший, как вариант - большое спасибо), но все же хотелось бы именно так. Кто может помочь?

Ссылка на сайт - https://kamen-crimea.ru/

WordPress
5 лет назад
sharuslan
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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