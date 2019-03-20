Всем доброе время суток, нужно доделать сайт с 3D анимацией. http://trushka.000webhostapp.com/parallax3d/ Что нужно сделать: Поменять траекторию движения скатов, цель создать больше обьемности. Доработать туман (добавить слоев, поменять цвета некоторых слоев, сделать разные скорости у разных слоев тумана). Добавить обычную верстку ...
Калькулятор Microsoft Excel интегрировать на сайт, cms WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть калькулятор созданный на базе Microsoft Excel, его необходимо установить на сайт на базе cms WordPress , калькулятор должен интегрирован быть таким образом что бы его можно было дополнять и менять информацию и что бы нормально работала на мобильных устройствах. И что бы на его основе можно было подобное решение устанавливать "модульно" на необходимые страницы. Сделать так что бы мы не владея навыками программирования могли уже сами устанавливать каждый калькулятор на каждую страницу сайта самостоятельно.
Мы понимаем что есть уже готовые решения (если кто подскажет хороший, как вариант - большое спасибо), но все же хотелось бы именно так. Кто может помочь?
Ссылка на сайт - https://kamen-crimea.ru/
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