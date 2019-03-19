Настройка автоматической проверки наличия товара на сайте поставщика

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок155 просмотров
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У меня ИМ на Opencart, нужно сделать возможным автоматический мониторинг наличия товара на сайте поставщика и соответствующее изменение статуса (в наличии / отсутсвует) на моем сайте. 

Сейчас товар заливаю через CSV файл с помощью модуля Total Import PRO. Могу в этот файл добавить ссылку на товар на сайте поставщика для каждого артикула. 

Реализацию вижу так: программа с какой-то периодичностью (например раз в сутки) проходит по URL каждого артикула на сайт поставщика и проверяет доступность товара к заказу. Если товар не доступен – ставит наличие ), если доступен – ставит наличие 10. 

По текущему поставщику у недоступных к заказу товаров в коде страницы это обозначается так

. Ну или просто страница не существует, если товара давно нет. 

В идеале хотелось бы видеть это в виде модуля, управляемого из админки. 

Жду конкретных вопросов и предложений по срокам и цене.

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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