Настройка автоматической проверки наличия товара на сайте поставщика

У меня ИМ на Opencart, нужно сделать возможным автоматический мониторинг наличия товара на сайте поставщика и соответствующее изменение статуса (в наличии / отсутсвует) на моем сайте.

Сейчас товар заливаю через CSV файл с помощью модуля Total Import PRO. Могу в этот файл добавить ссылку на товар на сайте поставщика для каждого артикула.

Реализацию вижу так: программа с какой-то периодичностью (например раз в сутки) проходит по URL каждого артикула на сайт поставщика и проверяет доступность товара к заказу. Если товар не доступен – ставит наличие ), если доступен – ставит наличие 10.

По текущему поставщику у недоступных к заказу товаров в коде страницы это обозначается так

. Ну или просто страница не существует, если товара давно нет.

В идеале хотелось бы видеть это в виде модуля, управляемого из админки.

Жду конкретных вопросов и предложений по срокам и цене.