Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже, пишите кто сможет помочь.
Настройка автоматической проверки наличия товара на сайте поставщика
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня ИМ на Opencart, нужно сделать возможным автоматический мониторинг наличия товара на сайте поставщика и соответствующее изменение статуса (в наличии / отсутсвует) на моем сайте.
Сейчас товар заливаю через CSV файл с помощью модуля Total Import PRO. Могу в этот файл добавить ссылку на товар на сайте поставщика для каждого артикула.
Реализацию вижу так: программа с какой-то периодичностью (например раз в сутки) проходит по URL каждого артикула на сайт поставщика и проверяет доступность товара к заказу. Если товар не доступен – ставит наличие ), если доступен – ставит наличие 10.
По текущему поставщику у недоступных к заказу товаров в коде страницы это обозначается так. Ну или просто страница не существует, если товара давно нет.
В идеале хотелось бы видеть это в виде модуля, управляемого из админки.
Жду конкретных вопросов и предложений по срокам и цене.
- Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо на сайте https://timeconsulting.ru сделать страницу БЛОГ. Нравится как это реализавно на сайте texterra.ru/blog, хотелось бы что-то подобноеВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Необходимо создать два адаптивных слайдера (актуальные категории, новые поступления), как на сайте brandshop.ru.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доброго врмени суток, нужен какой-то бот или скрипт для instagram Нужны такие функции: 1. Подписка и отписка на определенные аккаунты циклично с определенной задержкой. 2. Автолайк постов новых подписчиков и просмотр их сториз Пишите вопросыВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет всем фрилансерам! Мне нужен wordpress плагин, который бы поменял архив на пользовательскую HTML-страницу. Я прилагаю подробную инструкцию в DOCX файле. Пожалуйста, прочитайте файл .docx для более подробной информации перед тем как подавать заявку. Жду от вас цену. Спасибо!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Имеется небольшое веб-приложение на SpringBoot + AngularJS. Требуется человек для долгосрочного (месяцы) сотрудничества вдальнейшей разработке приложения. Задачи в основном по фронт-энду, с небольшими частями на сервере. Требуется опыт работы с Javascript/AngularJS(1.5). Java/Spring желательно, но не обязательно. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть форма (в приложении), которая высылает заявки на сайт агрегатор через старый API . Необходимо настроить отсылку данных через новый API (его таблица вызовов тоже в приложении). Более подробную информацию предоставлю исполнителю. Информация, для понимания работы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Задачи: 1. Качественно русифицировать (используя встроенный инструмент или путем ручного редактирования файлов). 2. Добавить возможность интеграции с платежными агрегаторами (по типу unitpay, interkassa). 3. Добавить/Включить рекламный формат (он в функциях есть, но не могу найти как добавить). 4. Изменить/Доработать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим парсинг live событий с сайта myscore_ru и при выполнении определенных условий (к примеру если счет во втором тайме больше чем Х) отправлять сообщение в телеграмВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо произвести верстку сайта, на данный момент присутсвует скелет, сам делаю дизайн. Нужно соориентировать по стоимости и срокам, жду предложений. Спасибо.Веб-программирование14 заявокЗакрыт5 лет назад