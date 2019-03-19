Доработать сайт/скрипт сокращения ссылок

Ищу !не занятого, !не игнорирующего сообщения исполнителя с опытом доработки модулей и верстки сайтов opencart. Необходимо адаптировать под шаблон модуль меню. Подробности в лс. Если у вас сейчас нет времени, чтобы заняться моим вопросом, если вы не ...