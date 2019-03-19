Подключить api ixora на моем сайте для поценки товара

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
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одключить к сайту сервис проценки товарных позиций. 

API Ixora https://ixora-auto.ru 

На моем сайте будет позиция с название товара и артикулом товара. Клиент нажимает кнопку получить цену, в ответ ему приходит актуальная цена и срок поставки. По итогу этот товар попадает в корзину с ценой и сроком для оформления заказа. 

Вам предоставлен доступ к веб-сервисам компании IXORA со следующими параметрами: 

Адрес веб-сервиса: http://ws.ixora-auto.ru/soap/ApiService.asmx 

5 лет назад
akarih
Артём 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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