Подключить api ixora на моем сайте для поценки товара

одключить к сайту сервис проценки товарных позиций.

API Ixora https://ixora-auto.ru

На моем сайте будет позиция с название товара и артикулом товара. Клиент нажимает кнопку получить цену, в ответ ему приходит актуальная цена и срок поставки. По итогу этот товар попадает в корзину с ценой и сроком для оформления заказа.

Вам предоставлен доступ к веб-сервисам компании IXORA со следующими параметрами:

Адрес веб-сервиса: http://ws.ixora-auto.ru/soap/ApiService.asmx