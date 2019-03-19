Сделать похожий скрипт JavaScript

Здравствуйте!

Необходимо разработать скрипт подбора прически.

Типа такого:

_makeoveridea. com/podbor-prichesok-onlajn/

(Уберите _ и пробел)

Крайне желательно оформить в виде плагина Wordpress.

Отпишитесь, пожалуйста

1. Сколько стоит скрипт только на прически, и сколько за прически+макияж?

2. Сколько это займет времени примерно?

3. Отпишите об опыте подобной работы