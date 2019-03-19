Сделать похожий скрипт JavaScript

Всем привет! Необходим сайт мониторинга матчей БК Париматч. Верстка простая на bootstrap.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо разработать скрипт подбора прически.
Типа такого:
_makeoveridea. com/podbor-prichesok-onlajn/
(Уберите _ и пробел)
Крайне желательно оформить в виде плагина Wordpress.
Отпишитесь, пожалуйста
1. Сколько стоит скрипт только на прически, и сколько за прически+макияж?
2. Сколько это займет времени примерно?
3. Отпишите об опыте подобной работы
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