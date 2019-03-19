Сделать похожий скрипт JavaScript

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
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Здравствуйте!  

Необходимо разработать скрипт подбора прически.  

Типа такого:  

_makeoveridea. com/podbor-prichesok-onlajn/  

(Уберите _ и пробел) 

Крайне желательно оформить в виде плагина Wordpress.  

Отпишитесь, пожалуйста  

1. Сколько стоит скрипт только на прически, и сколько за прически+макияж?  

2. Сколько это займет времени примерно?  

3. Отпишите об опыте подобной работы

Javascript
5 лет назад
samsonovyakov
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад