Доработать сайт/скрипт сокращения ссылок

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок216 просмотров
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1. Качественно русифицировать (используя встроенный инструмент или путем ручного редактирования файлов).

2. Добавить возможность интеграции с платежными агрегаторами (по типу unitpay, interkassa).

3. Добавить/Включить рекламный формат (он в функциях есть, но не могу найти как добавить).

4. Изменить/Доработать внешний вид кабинета пользователя в некоторых местах.

5. Доработать дизайн и формы вывода данных на  странице статистики ссылки.

6. Изменить/Доработать функцию редиректа по параметрам.

5 лет назад
Gafurchik
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад