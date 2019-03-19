Доработать сайт/скрипт сокращения ссылок

Приветствую, сразу хочу объяснить ситуацию. Я партнер крупного зарубежного магазина и мне предложили настроить автоматическую доставку товара через API. Так как у меня нету знаний в данной сфере вообще, да и в кодинге/верстке я тоже дилетант, ...