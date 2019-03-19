Доработать сайт/скрипт сокращения ссылок

Всем привет! Необходим сайт мониторинга матчей БК Париматч. Верстка простая на bootstrap.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Качественно русифицировать (используя встроенный инструмент или путем ручного редактирования файлов).
2. Добавить возможность интеграции с платежными агрегаторами (по типу unitpay, interkassa).
3. Добавить/Включить рекламный формат (он в функциях есть, но не могу найти как добавить).
4. Изменить/Доработать внешний вид кабинета пользователя в некоторых местах.
5. Доработать дизайн и формы вывода данных на странице статистики ссылки.
6. Изменить/Доработать функцию редиректа по параметрам.
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