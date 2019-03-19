Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть мультиплатформенный бизнес е-commerce на движке Magento Требуется технический спец, веб-разработчик с опытом работы на этом движке для выполнения кое-каких правок Глубокие знания движка обязательны. Глубокие знания PHP обязательны. По оплате договоримся. В откликах обязательно указывайте ваш ...
Необходимо настроить доставку товара на сайт через API
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, сразу хочу объяснить ситуацию.
Я партнер крупного зарубежного магазина и мне предложили настроить автоматическую доставку товара через API. Так как у меня нету знаний в данной сфере вообще, да и в кодинге/верстке я тоже дилетант, то я ищу помощь со стороны.
Опять же, по причине того, что я во всем этом не разбираюсь и не имею представления о том, как это все устроено - работать вы будете не со мной, а с непосредственно поддержкой сайта. Диалог с агентом поддержки нужно будет вести на английском языке.
Как в моем представлении будет происходить сделка: вы связываетесь со мной => если ваша кандидатура меня устраивает - мы заключаем сделку и я вношу оплату на сайт => я связываю вас с квалифицированным агентом поддержки, который вас проконосультирует по любым интересующим вас вопросам и выдаст все необходимое для начала работы => вы начинаете работу => по завершению - просто оповещаете меня и выдаете готовый проект.
Само написание проекта не должно вызвать у вас каких-либо проблем т.к. у вас под рукой будет подробная документация по API и агент поддержки, способный ответить на любой ваш вопрос. Цена обусловлена моим не профессионализмом и, вероятно, кучей вопросов, которые возникнут с моей стороны.
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