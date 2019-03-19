Разработать сайт на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок190 просмотров
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Необходимо разработать сайт-каталог. Шаблон с логотипом фирмы. Необходимые страницы - Главная - краткая информация о компании, Товары - информация о товаре (цены, производитель, характеристики и т.д.), Контакты, страничка с отзывами. Также на страницу контактов необходимо добавить интерактивную карту с маршрутом проезда

WordPressСайт на WordPress
5 лет назад
vovaaleksandrov
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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