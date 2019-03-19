Доработать веб-сервис по продаже недвижимости

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок129 просмотров
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Есть проект в области недвижимости, необходима доработка. Сделан на PHP с нуля. Нужно добавить несколько возможностей в функционал. Есть связь с предыдущим разработчиком.

Конкретный объем работ заранее определить тяжело. Предполагается занятость на полный рабочий день, минимум на месяц. Пишите предложения по стоимости (часовая ставка).

Претенденту очень желательно иметь за плечами хотя бы один коммерческий веб-проект на php, фреймворке или нет.

5 лет назад
kanadezz
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад