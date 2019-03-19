Сделать интеграцию AmoCRM и Google Таблиц

https://dragonparts.com.ua/geely/mk/dvigatel_1/dvigatel-v-sbore_1/blok-dvigatelya-1-5l-e000010002/ если посмотреть сорс страницы то код, отдаваемый svg-схемой просто огромен. Нужно придумать какое-то его подключение чтоб он не захламлял код страницы. Цену и срок укажите в заявку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы получаем лиды и передаем их партнёрам для работы.
У нас AmoCRM. Для партнёров создаём Google Таблицы.
Необходимо сделать, чтобы мы могли в 2 клика передавать лид в одну или несколько таблиц партнёров и чтобы изменения в таблицах помечались комментариями в сделке.
Должно работать так:
1) Нам приходит лид и создаётся сделка
2) Мы можем связаться с лидом и отредактировать примечание (заявку)
3) Затем мы нажимаем на разработанный модуль и выбираем из списка тех партнёров, кому отправить этот лид.
4) Список наших партнёров может быть в виде контактов в AmoCRM. У каждого партнёра своя таблица.
5) Заявка отправляется в специальную ячейку в таблице - каждому из выбранных партнёров. Желательно в примечание к ячейке, а не в саму ячейку, т.к. заявка состоит из нескольких строк.
6) Контакты лида попадают в соответствующие ячейки таблицы
7) Записывается дата передачи заявки и время в отдельную ячейку
8) В отдельной ячейке устанавливается "дата следующего контакта" на сегодняшнюю дату.
9) В отдельной ячейке по умолчанию устанавливается этап или статус заявки "Новый контакт"
10) В поле "комментарии" партнёр записывает хронологию общения
11) Когда партнёр изменяет содержание каких-то ячеек в своей таблице, то в AmoCRM в сделку приходят примечания к сделке вида [Такой-то партнёр] отредактировал [название ячейки]: [содержание ячейки]
12) Сделать так, чтобы таблица автоматически сортировала строки по дате следующего контакта с лидом. Раз в сутки в назначенное время и каждый раз при добавлении нового лида.
13) Ячейки с просроченными датам должны быть красными. Ячейки с сегодняшней датой зелёными
14) В ячейке этапа или статуса заявки в зависимости от текста тоже должна быть автоматическая подкраска.
Предложите цену, сроки и условия. Докажите, что вы имеете опыт работы с AmoCRM и Google Таблицами или что справитесь с задачей.
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