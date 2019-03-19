Сделать интеграцию AmoCRM и Google Таблиц

Мы получаем лиды и передаем их партнёрам для работы.

У нас AmoCRM. Для партнёров создаём Google Таблицы.

Необходимо сделать, чтобы мы могли в 2 клика передавать лид в одну или несколько таблиц партнёров и чтобы изменения в таблицах помечались комментариями в сделке.

Должно работать так:

1) Нам приходит лид и создаётся сделка

2) Мы можем связаться с лидом и отредактировать примечание (заявку)

3) Затем мы нажимаем на разработанный модуль и выбираем из списка тех партнёров, кому отправить этот лид.

4) Список наших партнёров может быть в виде контактов в AmoCRM. У каждого партнёра своя таблица.

5) Заявка отправляется в специальную ячейку в таблице - каждому из выбранных партнёров. Желательно в примечание к ячейке, а не в саму ячейку, т.к. заявка состоит из нескольких строк.

6) Контакты лида попадают в соответствующие ячейки таблицы

7) Записывается дата передачи заявки и время в отдельную ячейку

8) В отдельной ячейке устанавливается "дата следующего контакта" на сегодняшнюю дату.

9) В отдельной ячейке по умолчанию устанавливается этап или статус заявки "Новый контакт"

10) В поле "комментарии" партнёр записывает хронологию общения

11) Когда партнёр изменяет содержание каких-то ячеек в своей таблице, то в AmoCRM в сделку приходят примечания к сделке вида [Такой-то партнёр] отредактировал [название ячейки]: [содержание ячейки]

12) Сделать так, чтобы таблица автоматически сортировала строки по дате следующего контакта с лидом. Раз в сутки в назначенное время и каждый раз при добавлении нового лида.

13) Ячейки с просроченными датам должны быть красными. Ячейки с сегодняшней датой зелёными

14) В ячейке этапа или статуса заявки в зависимости от текста тоже должна быть автоматическая подкраска.

Предложите цену, сроки и условия. Докажите, что вы имеете опыт работы с AmoCRM и Google Таблицами или что справитесь с задачей.