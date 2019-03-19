Сделать интеграцию AmoCRM и Google Таблиц

$200
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок156 просмотров
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Мы получаем лиды и передаем их партнёрам для работы. 

У нас AmoCRM. Для партнёров создаём Google Таблицы. 

Необходимо сделать, чтобы мы могли в 2 клика передавать лид в одну или несколько таблиц партнёров и чтобы изменения в таблицах помечались комментариями в сделке. 

Должно работать так: 

1) Нам приходит лид и создаётся сделка 

2) Мы можем связаться с лидом и отредактировать примечание (заявку) 

3) Затем мы нажимаем на разработанный модуль и выбираем из списка тех партнёров, кому отправить этот лид. 

4) Список наших партнёров может быть в виде контактов в AmoCRM. У каждого партнёра своя таблица. 

5) Заявка отправляется в специальную ячейку в таблице - каждому из выбранных партнёров. Желательно в примечание к ячейке, а не в саму ячейку, т.к. заявка состоит из нескольких строк. 

6) Контакты лида попадают в соответствующие ячейки таблицы 

7) Записывается дата передачи заявки и время в отдельную ячейку 

8) В отдельной ячейке устанавливается "дата следующего контакта" на сегодняшнюю дату.

9) В отдельной ячейке по умолчанию устанавливается этап или статус заявки "Новый контакт" 

10) В поле "комментарии" партнёр записывает хронологию общения 

11) Когда партнёр изменяет содержание каких-то ячеек в своей таблице, то в AmoCRM в сделку приходят примечания к сделке вида [Такой-то партнёр] отредактировал [название ячейки]: [содержание ячейки] 

12) Сделать так, чтобы таблица автоматически сортировала строки по дате следующего контакта с лидом. Раз в сутки в назначенное время и каждый раз при добавлении нового лида. 

13) Ячейки с просроченными датам должны быть красными. Ячейки с сегодняшней датой зелёными 

14) В ячейке этапа или статуса заявки в зависимости от текста тоже должна быть автоматическая подкраска. 

Предложите цену, сроки и условия. Докажите, что вы имеете опыт работы с AmoCRM и Google Таблицами или что справитесь с задачей.

5 лет назад
surpruzz
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад