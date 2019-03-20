Убрать код svg-схемы из кода страницы

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки191 просмотр
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https://dragonparts.com.ua/geely/mk/dvigatel_1/dvigatel-v-sbore_1/blok-dvigatelya-1-5l-e000010002/ если посмотреть сорс страницы то код, отдаваемый svg-схемой просто огромен. Нужно придумать какое-то его подключение чтоб он не захламлял код страницы.

Цену и срок укажите в заявку.

5 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 часов назад