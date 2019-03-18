Удаление зараженных файлов аккаунта сайтa

В чате, например телеграма или выйбера при отправке урла он формируется доволно информативная информация о нем с квадратной картинкой. Написать на PHP скрипт, который в зависимости от переданного через GET запрос урл сформирует точно такой ...
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Добрый вечер мне нужна помощь, мой сайт заблокирован там появились какой вирусные файлы Их нужно Удалить. Bот такое письмо я получил от HOSTiQ.ua
Система антивирусного сканирования обнаружила заражение файлов Вашего аккаунта WordPress1 - kidssmilestore.com. А также получили жалобу на Ваш аккаунт.
Деятельность данного вида нарушает правила пользования нашими услугами, которые размещены по ссылке: https://hostiq.ua/acceptable-use-policy/
Информация по жалобе доступна ниже:
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CSC Digital Brand Services has been informed that there is currently a website hosted by your company that is involved in a phishing scheme to obtain personal account information from the customers of The Royal Bank of Scotland Group. CSC Digital Brand Services has received numerous complaints and e-mails regarding the Web site listed below:
На данный момент доступ к сайту заблокирован.
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