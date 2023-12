Удаление зараженных файлов аккаунта сайтa

Добрый вечер мне нужна помощь, мой сайт заблокирован там появились какой вирусные файлы Их нужно Удалить. Bот такое письмо я получил от HOSTiQ.ua

Система антивирусного сканирования обнаружила заражение файлов Вашего аккаунта WordPress1 - kidssmilestore.com. А также получили жалобу на Ваш аккаунт.

Деятельность данного вида нарушает правила пользования нашими услугами, которые размещены по ссылке: https://hostiq.ua/acceptable-use-policy/

Информация по жалобе доступна ниже:

====================================

CSC Digital Brand Services has been informed that there is currently a website hosted by your company that is involved in a phishing scheme to obtain personal account information from the customers of The Royal Bank of Scotland Group. CSC Digital Brand Services has received numerous complaints and e-mails regarding the Web site listed below:

На данный момент доступ к сайту заблокирован.