VovaZ230788

Добрый вечер мне нужна помощь, мой сайт заблокирован там появились какой вирусные файлы Их нужно Удалить. Bот такое письмо я получил от HOSTiQ.ua Система антивирусного сканирования обнаружила заражение файлов Вашего аккаунта WordPress1 - [url=http://kidssmilestore.com/]kidssmilestore.com[/url]. А также получили жалобу на ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Мне нужно сделать сайт для бренда на Амазоне, наполнением сайта займусь сам. Есть домен и хостинг, начинал делать сам но не разобрался, нужно сделать все, чтобы мне осталось только загрузить необходимyю мне информацию. Ничего особенного не нужно, простой ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
необходимо сделать инструкцию на одном листе для настройки детской палатки макет инструкции и вся необходимая информация добавляетсяИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нам необходимы 2 простые логотипы одного цвета без сложных рисунковЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$80
10 баллов
5 лет назад
Отличный заказчик. Четко поставлена задача. Мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Работа сделана прекрасно, по заданию, вовремя, рекомендую!
$50
10 баллов
5 лет назад
Спасибо большое Владимиру, за возможность поработать по проекту. Владимир - замечательный, вежливый заказчик. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Приятный в общении. Быстро и в полном объеме оплачивает работу. Рекомендую Владимира как отличного и очень порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Ответный отзыв
Доволен работой Анны, работа сделана прекрасно, по заданию, вовремя, рекомендую!
$50
10 баллов
5 лет назад
Все отлично, постановка задачи четкая, оплата своевременно. Рад был сотрудничеству!
Ответный отзыв
Работа сделана прекрасно, по заданию, ранее срока, рекомендую!