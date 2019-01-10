VovaZ230788

Заболотний Владимир VovaZ230788

 
35 летДания/Коллинг
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Удаление зараженных файлов аккаунта сайтa

    Добрый вечер мне нужна помощь, мой сайт заблокирован там появились какой вирусные файлы Их нужно Удалить.  Bот такое письмо я получил от HOSTiQ.ua    Система антивирусного сканирования обнаружила заражение файлов Вашего аккаунта WordPress1 - [url=http://kidssmilestore.com/]kidssmilestore.com[/url]. А также получили жалобу на ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доделать или сделать новый сайт на wordpres или с помощью конструктора

    Мне нужно сделать сайт для бренда на Амазоне, наполнением сайта займусь сам. Есть домен и хостинг, начинал делать сам но не разобрался, нужно сделать все, чтобы мне осталось только загрузить необходимyю мне информацию. Ничего особенного не нужно, простой ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Инструкция

    необходимо сделать инструкцию на одном листе для настройки детской палатки макет инструкции и вся необходимая информация добавляется

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
час назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Доделать или сделать новый сайт на wordpres или с помощью конструктора
Отличный заказчик. Четко поставлена задача. Мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество.
Работа сделана прекрасно, по заданию, вовремя, рекомендую!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 часа назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Инструкция
Спасибо большое Владимиру, за возможность поработать по проекту. Владимир - замечательный, вежливый заказчик. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Приятный в общении. Быстро и в полном объеме оплачивает работу. Рекомендую Владимира как отличного и очень порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Доволен работой Анны, работа сделана прекрасно, по заданию, вовремя, рекомендую!
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Логотипы
Все отлично, постановка задачи четкая, оплата своевременно. Рад был сотрудничеству!
Работа сделана прекрасно, по заданию, ранее срока, рекомендую!
Ответный отзыв