Компонент Joomla (CRM)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка423 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать компонент на Joomla

в виде CRM системы (формирование docx документов, проектирование базы данных,)

 

Правка и доработка Шаблона Joomla

 

имеются небольшие наработки (по функционалу (аналогичный компонент на  Joomla)

Цена обсуждается отдельно

 

https://docs.google.com/document/d/1TIs4QTU3wHCKuXRtH65zL0gdltJo-ROMt2hxul6lmJM/edit 

Joomla
5 лет назад
othercoytorg
Илья 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Создание дипломного проэкта

    Необходимо разработать сайт для ведения складского учета товароа на PHP с базой данных Mysql Склад - Необходимый функционал: - Авторизация пользователя - Добавление нового пользователя - Добавление/редактирование/удаление - категорий/товаров - Наличие параметров для товара - Многостраничность вывода товаров - Сортировка в выводе товаров ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Переделка сайта на Wordpress

    Добрый день.  Необходимо переделать/доработать сайт www.constructors.pro. Сайт построен на Wordpress, размещен на Мастерхосте. Шаблон и дизайн менять допускается, но желательно оставить Wordpress. Важно, чтобы сайт был адаптирован под просмотр с мобильного и с ПК. Любые предложения ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка web-сервиса, работа с API данных

    Необходимо разработать веб сервис с функционалом для планирования самостоятельных путешествий.    На веб сервисе предполагается комплексный подход по созданию и бронированию путешествий.    Такой подход обеспечивается путем создания единой платформы по:    - поиску и изучению точек интереса (POI) и необходимой ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Загрузить из Excel файлов товар в Магазин на Битрикс

    Нужен человек который сможет в магазин сделанный на готовом решении от Аспро из прайсов производителей из Эксель. Разные производители разные прайсы, нужно все добавить. Пишите ваше предложение с ценой желательно

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить звонки на VoxImplant

    Здравствуйте.  Нужно реализовать схему обработки входящих и исходящих звонков на базе voximplant.  По следующей схеме:  1. Входящий звонок от клиента идет на группу мобильных номеров сотрудников. Один сотрудник отвечает на вызов, у остальных звонок сбрасывается.  2. Повторный вызов от ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо сделать античит для игры автосимулятора

    Доброго времени суток!  Задание нестандартное, но реальное к выполнению.  В скором времени будет запущен европейский, а затем мировой официальный чемпионат по гоночным авто симуляторам с призовыми фондами, призами и т.д.  Для грамотного и объективного судейства необходимо исключить факт ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • На сайте необходимо пройтись по профилям и поставить плюсики

    Необходим скрипт или простая программа. Суть задачи. Есть сайт с зарегистрированными пользователями. Список зарегистрированных пользователей доступен на сайте. На странице отображается не больше 20 пользователей и страниц соответственно много. То есть собрать автоматизированно можно.  Необходимо собрать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад