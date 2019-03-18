Компонент Joomla (CRM)

Необходимо разработать сайт для ведения складского учета товароа на PHP с базой данных Mysql Склад - Необходимый функционал: - Авторизация пользователя - Добавление нового пользователя - Добавление/редактирование/удаление - категорий/товаров - Наличие параметров для товара - Многостраничность вывода товаров - Сортировка в выводе товаров ...
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Необходимо разработать компонент на Joomla
в виде CRM системы (формирование docx документов, проектирование базы данных,)
Правка и доработка Шаблона Joomla
имеются небольшие наработки (по функционалу (аналогичный компонент на Joomla)
Цена обсуждается отдельно
https://docs.google.com/document/d/1TIs4QTU3wHCKuXRtH65zL0gdltJo-ROMt2hxul6lmJM/edit
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