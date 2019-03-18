Настроить звонки на VoxImplant

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка125 просмотров
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Здравствуйте. 

Нужно реализовать схему обработки входящих и исходящих звонков на базе voximplant. 

По следующей схеме: 

1. Входящий звонок от клиента идет на группу мобильных номеров сотрудников. Один сотрудник отвечает на вызов, у остальных звонок сбрасывается. 

2. Повторный вызов от того же клиента идет на того же менеджера. 

3. Сотрудник должен иметь возможность оперативно узнать номер последнего позвонившего. Для этого он звонит на АТС и попадает на IVR, где "чтобы узнать номер, нажмите 1", и идет проговаривание номера. 

4. Должна быть история звонков, доступная с любого устройства (ПК, Моб). 

Примерная схема:  

К Voximplant подключается сторонний веб-сервис, который будет возвращать номера для переадресации.

5 лет назад
lykinstepan
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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