Необходимо сделать античит для игры автосимулятора

Доброго времени суток!

Задание нестандартное, но реальное к выполнению.

В скором времени будет запущен европейский, а затем мировой официальный чемпионат по гоночным авто симуляторам с призовыми фондами, призами и т.д.

Для грамотного и объективного судейства необходимо исключить факт читеров и прочих "бандитов" которые любят играть "грязно", дабы любой ценой завоевать победу.

ЗАДАЧА:

Сделать так что бы люди не смогли читерить, либо могли это делать, но их можно было бы выявить в онлайне.

НУЖНЫ ЛЮДИ:

- которые смогут разработать античит либо усовершенствовать действующие

- которые смогут написать программу для мониторинга игроков в процессе гонки, для выявления отклонения от игровых показателей

-либо если у Вас есть свое решение, как можно решить вопрос с читерами на данных платформах, то готовы вас выслушать и внедрять ваше виденее

ЦЕНА УКАЗАНА ПРИМЕРНАЯ! По факту конкретной задачи будет сформирована точная цена за выполнение данных заданий.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УМЕНИЙ!

При успешном выполнении работы, есть вероятность постоянного сотрудничества на хороших условиях.

Игры для которых необходимо сделать задание:

- RaceRoom

- Assetto Corsa

- F1 2018

- MOTO GP

- RFactor