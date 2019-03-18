Необходимо сделать античит для игры автосимулятора

При помощи чистого CSS либо со вставкой JS предложите решение следующей проблемы: ТЗ: http://allfacebook.com.ua/images/tmp/Banner.txt
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Задание нестандартное, но реальное к выполнению.
В скором времени будет запущен европейский, а затем мировой официальный чемпионат по гоночным авто симуляторам с призовыми фондами, призами и т.д.
Для грамотного и объективного судейства необходимо исключить факт читеров и прочих "бандитов" которые любят играть "грязно", дабы любой ценой завоевать победу.
ЗАДАЧА:
Сделать так что бы люди не смогли читерить, либо могли это делать, но их можно было бы выявить в онлайне.
НУЖНЫ ЛЮДИ:
- которые смогут разработать античит либо усовершенствовать действующие
- которые смогут написать программу для мониторинга игроков в процессе гонки, для выявления отклонения от игровых показателей
-либо если у Вас есть свое решение, как можно решить вопрос с читерами на данных платформах, то готовы вас выслушать и внедрять ваше виденее
ЦЕНА УКАЗАНА ПРИМЕРНАЯ! По факту конкретной задачи будет сформирована точная цена за выполнение данных заданий.
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УМЕНИЙ!
При успешном выполнении работы, есть вероятность постоянного сотрудничества на хороших условиях.
Игры для которых необходимо сделать задание:
- RaceRoom
- Assetto Corsa
- F1 2018
- MOTO GP
- RFactor
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