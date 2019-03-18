Необходимо сделать античит для игры автосимулятора

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Доброго времени суток! 

Задание нестандартное, но реальное к выполнению. 

В скором времени будет запущен европейский, а затем мировой официальный чемпионат по гоночным авто симуляторам с призовыми фондами, призами и т.д. 

Для грамотного и объективного судейства необходимо исключить факт читеров и прочих "бандитов" которые любят играть "грязно", дабы любой ценой завоевать победу. 

ЗАДАЧА: 

Сделать так что бы люди не смогли читерить, либо могли это делать, но их можно было бы выявить в онлайне. 

НУЖНЫ ЛЮДИ: 

- которые смогут разработать античит либо усовершенствовать действующие 

- которые смогут написать программу для мониторинга игроков в процессе гонки, для выявления отклонения от игровых показателей 

-либо если у Вас есть свое решение, как можно решить вопрос с читерами на данных платформах, то готовы вас выслушать и внедрять ваше виденее 

ЦЕНА УКАЗАНА ПРИМЕРНАЯ! По факту конкретной задачи будет сформирована точная цена за выполнение данных заданий. 

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УМЕНИЙ! 

При успешном выполнении работы, есть вероятность постоянного сотрудничества на хороших условиях. 

Игры для которых необходимо сделать задание: 

- RaceRoom 

- Assetto Corsa  

- F1 2018 

- MOTO GP 

- RFactor

5 лет назад
Nikita950
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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