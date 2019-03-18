Интеграция Shopify и Shopxml

Добрый день! Есть сверстанная версия калькулятора, но она проще, чем нужно. Сейчас там установлены яндекс-карты и есть автоматический расчет пути. Нужно: а) заменить яндекс-карты на гугл-карты б) отобразить цифры расстояний до, по, от МКАДа ...