На чем писать: фреймворк yii2, но лучше WordPress, чтобы можно было быстро разобраться кодеСайт взаимо просмотров на Youtube через расширение браузера.валюта а сайте это МИНУТЫ просмотра . у пользователей накапливаются минуты просмотра их можно тратить на свои видео или выставлять на продажу . комиссия сайта сразу начисляется 10 от всех просмотров.логин через имейл или через ютуб аккаунт1. база данных видосов, которые добавляют люди для просмтора.2. Раздел кино зал, где пользователи сайта смотрят видео из данной базы, повторно смотреть это видео можно только через 6 дней.(записывать время, когда он посмотрел и сколько минут даннного видео он посмотрел)3. раздел мои видео, в которые добавить и по умолчанию указывать 1000 просмотров. и далее кратно тысячи можно выбрать. второй параметр это сколько минут смотреть это видео от 3 до 15 минут ползунок такой. у каждого видео должно быть показано сколько уже просмотрено и среднее удержание в минутах (все просмотры разделить на колчиество просмотров)после того как все просмотры выполенны отправлять письмо пользователю , что через 48 часов проверьте данное видео в аналитике по источку данного сайтатакже у видео можно выбрать перенаправление на какой сайт видео перед просмотром. чтобы источник трафика был видео не адрес сайта, а твитер, вк или фейсбук4. технически в кинозале 30 секунд обратный отчет ПЕРЕД запуском просмотра, и сверух место под банер РСЯ.далее через плагин fierfox записывается сколько времени человек смотрел данное видео. заранее выбранное времяплагин с кодом JS приложил к письму. этот плагин videomani.ru нам нужно сделать похожий сервис.5. На отдельном сайте база пользователей реплицируется со значениями накопленных минут. при продаже просмотров, значения минут у пользвотеля вычитаюся соответсвенно. и ему выплачвается деньги на киви кошеле с комиссие сервиса 10% Сроки и стоимость на ватцап нужно срочно