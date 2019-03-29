Бот Telegram для пересылки отредактированных сообщений

$230
Веб-программированиеЗавершен4 заявки168 просмотров
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Разработать бота для Telegram. Бот, по сути, будет выполнять функцию агрегатора: собирать сообщения из каналов, редактировать их описанным

образом и постить сообщения.

Бюджет ограничен.

5 лет назад
pashaelfimov
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
kovganiv
Игорь 
27 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
$230
7 дней
WMZ
Уже имели позитивный опыт работы со студией. Закрыли вопрос выбора исполнителя, когда студия оставила заявку. Была задача разработать бота. Менеджер Дмитрий был заинтересован и вник в суть проекта, предложил в паре моментов оптимизировать логику. Программисты справились с работой за несколько дней. Мы в итоге получили работающий функционал в сопровождаемом виде.
Благодарим Павла за чёткую постановку задачи, отсутствие проблем с коммуникацией и оплатой.