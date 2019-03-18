Настройка слайдера в шапке сайта

Нужно настроить слайдер в шапке сайта на конструкторе слайдеров. Будет два слайда с анимацией.

Сайт на joomla 3, framework UIKIT 3, слайдер Smart Slider 3.

Первый слайд текущая шапка сайта, второй в psd. При помощи Smart Slider 3 нужно настроить лёгкую анимацию при появлении слайдов.

Сайт рабочий, по этому делать нужно на закрытой странице, после окончательной настройки включить для всех.

Важно!

Что бы не было вопросов куда лезть: некогда объяснять, обязательное знание Joomla и WP.