Внести правки в вёрстку сайта и админку

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка156 просмотров
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Требуется специалист для того чтобы внести не большие правки в верстку сайта и в админку на yii2. Работы часа на 3 не больше. Правки вышлю при личном общении.   

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва