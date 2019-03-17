Реконструкция лендинга на тильде

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок174 просмотра
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Компании по ремонту квартир необходимо редактировать лендинг сделанный на конструкторе тильда, нужно сделать продающим текста, приятное оформление, в общем максимально продающий. Более подробно обсудим лично, по цене договоримся

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва