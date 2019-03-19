Защитить формы от спама

Веб-программированиеЗавершен5 заявок213 просмотров
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Есть сайт на Битрикс, редакция старт, формы сделаны простым php-обработчиком.

Проблема: с форм сыплется очень много спама.

Задача1: Защитить формы от спама (без капчи)

Задача2: Установить цели метрики на отправку форм.

Интересует цена и срок. И еще раз, нужно сделать БЕЗ КАПЧИ.

5 лет назад
noctis-seo
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
javacode
Максим 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
5 лет назад
$50
2 дня
Отличный разработчик, вник в детали проблемы, предложил свежее решение, указал на косяки в коде от предыдущего исполнителя. Возник непредвиденный технический момент в процессе, но Максим решил и его, в итоге полностью выполнив задачу.
Все прошло отлично. Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Рекомендую