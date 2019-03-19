Нужен php сервер, который будет принимать запросы с определенными параметрами, обрабатывать их и возвращать значение в формате обычной строки. Также нужно простое отображение статистики на сайте в виде таблицы с временем запроса, параметрами и ячейками ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Битрикс, редакция старт, формы сделаны простым php-обработчиком.
Проблема: с форм сыплется очень много спама.
Задача1: Защитить формы от спама (без капчи)
Задача2: Установить цели метрики на отправку форм.
Интересует цена и срок. И еще раз, нужно сделать БЕЗ КАПЧИ.
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