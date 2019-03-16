Реализовать древовидное меню php/mysql/ajax/jquery с иерархией

Здравствуйте, необходимо реализовать древовидное меню с функцией drag and drop и записью всех данных в mysql посредством php/ajax

Должна быть возможность перетягиванием курсора перемещать задачи между собой, а также перемещать в соседнее окно

Должна быть возможность создавать группы и объединять эти задачи в группы

Обязательно посмотрите 2-мин. видео чтобы понять то, что нужно - https://yadi.sk/d/GQdUxuJLZ8EO3Q

ссылки на готовые скрипты, которые смог найти

http://polyakov.co.ua/page/drag-and-drop-nestable-menyu-na-php-i-mysql-i-jquery

https://www.igniteui.com/tree/drag-and-drop-multiple-trees

http://www.easyjstree.com/Demos/DragAndDrop/TreeToTree

в приложении верстка https://yadi.sk/d/XQozcUXw0TzhpA (то, с чем нужно работать)