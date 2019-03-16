Сделать копию одностраничника.

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$4
Веб-программированиеЗавершен3 заявки158 просмотров
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Цена 300 рублей. Оплата после работы. Время на все 30 - 60мин.

5 лет назад
mbro2022
Максим 
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lousx
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$1
1 день
Спасибо за выполненную работу. Всё сделано быстро и качественно. Ответственный исполнитель. Рекомендую.
Хороший заказчик. Грамотно ставит задачи. Готов к сотрудничеству снова. Спасибо!