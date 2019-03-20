Сделать правку на сайте

$10
Веб-программированиеЗавершен19 заявок251 просмотр
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Сделать правку на сайте. Сделать вывод полного описания. Сейчас выводится не полное.

5 лет назад
BOI
44 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$4
1 день
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