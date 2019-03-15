Интегрировать готовый php код-скрипт в битрикс

Здравствуйте. Есть php скрипт в несколько строк, приведу часть из него (есть еще проверка на бота).

[code]﻿ include($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/SxGeo.php');

$SxGeo = new SxGeo($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/SxGeo.dat');

$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

$country = $SxGeo->get($ip);

if (in_array($country, array('RU','UA'))) {

header('HTTP/1.0 403 Forbidden');

exit();

}[/code]Суть его в том, что он не должен пускать на сайт тех, кто зашел не из указанных городов (RU / UA).

Необходимо вставить его в битрикс (последняя версия, малый бизнес). Пробовал сам разместить его в /bitrix/php_interface/init.php но результат не тот, нужно грамотно его подключить к битриксу.