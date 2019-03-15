Интегрировать готовый php код-скрипт в битрикс

XML Php importer сделать рестарт с точки остановки прога спонтанно зависает на одной из строчек. хотя ошибок нет.. 2 дня назад колбасила по 5000 строк.. теперь каждые или 200 или 300 строк ошибок в логе нет. в приложении ...
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Здравствуйте. Есть php скрипт в несколько строк, приведу часть из него (есть еще проверка на бота).
[code] include($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/SxGeo.php');
$SxGeo = new SxGeo($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/SxGeo.dat');
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$country = $SxGeo->get($ip);
if (in_array($country, array('RU','UA'))) {
header('HTTP/1.0 403 Forbidden');
exit();
}[/code]Суть его в том, что он не должен пускать на сайт тех, кто зашел не из указанных городов (RU / UA).
Необходимо вставить его в битрикс (последняя версия, малый бизнес). Пробовал сам разместить его в /bitrix/php_interface/init.php но результат не тот, нужно грамотно его подключить к битриксу.
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