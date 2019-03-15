Доброго дня! На новом установленном сайте ругается антивирусник. 3 файла было еще до установки плагина (не исключаю что сборка не оригинал), 4-й появился после установки плагина одним специалистом. На экспрессе и эксперт 3 файла не определяются вообще (те, ...
Доработать модуль оформления заказа Opencart 2.3.0.2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать модуль оформления заказа:
Что необходимо сделать:
1. Необходимо сделать в админке модулявозможность выбора: страны, региона, города (ручной ввод) по умолчанию. Уадминистратора должна быть возможность выбрать страну по умолчанию из доступных
в Opencart, выбратьрегион по умолчанию из доступных, возможность прописать город по умолчанию.
Действия на фронт: если выбраны страна, регион и город по умолчанию, они автоматически
должны быть заполнены при оформлении заказа, но у пользователя должна быть
возможность изменить их. Если страна, регион и город выбраны по умолчанию, но в
настройках модуля скрыты эти поля, то на фронте они должны сохраняться в сессию
(как будто пользователь самостоятельно их уже выбрал) – это необходимо, чтобы
не появлялось сообщений об ошибках (не заполненные поля) и корректно работали
другие модули, например, доставки, которые зависят от этих параметров)
2. Необходимо сделать AJAX обновление информации (способов оплаты и доставки, а также доработать контроллер), чтобы при изменении страны, региона, города, почтового индекса, а также количества
товара в корзине (суммы заказа), удаления товара, в режиме реального времени происходило
обновление способов доставки и оплаты в зависимости от выбранных параметров +
должен быть прелоадер. Можно сделать либо для всех полей, либо для указанных
выше, как удобнее. Наглядно посмотреть работу можно в модуле simplecheckout: http://simpleopencart.com/
3. Завернуть AJAX обработчик в функцию, которую можно будет вызывать по событию onclick например и она будет делать то,что описано в пункте 2. Назвать функцию например: function fastcheckoutupdate
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