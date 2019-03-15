Доработать модуль оформления заказа Opencart 2.3.0.2

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Необходимо доработать модуль оформления заказа:

Что необходимо сделать:

1. Необходимо сделать в админке модулявозможность выбора: страны, региона, города (ручной ввод) по умолчанию. Уадминистратора должна быть возможность выбрать страну по умолчанию из доступных

в Opencart, выбратьрегион по умолчанию из доступных, возможность прописать город по умолчанию.

Действия на фронт: если выбраны страна, регион и город по умолчанию, они автоматически

должны быть заполнены при оформлении заказа, но у пользователя должна быть

возможность изменить их. Если страна, регион и город выбраны по умолчанию, но в

настройках модуля скрыты эти поля, то на фронте они должны сохраняться в сессию

(как будто пользователь самостоятельно их уже выбрал) – это необходимо, чтобы

не появлялось сообщений об ошибках (не заполненные поля) и корректно работали

другие модули, например, доставки, которые зависят от этих параметров)

2. Необходимо сделать AJAX обновление информации (способов оплаты и доставки, а также доработать контроллер), чтобы при изменении страны, региона, города, почтового индекса, а также количества

товара в корзине (суммы заказа), удаления товара, в режиме реального времени происходило

обновление способов доставки и оплаты в зависимости от выбранных параметров +

должен быть прелоадер. Можно сделать либо для всех полей, либо для указанных

выше, как удобнее. Наглядно посмотреть работу можно в модуле simplecheckout: http://simpleopencart.com/

3. Завернуть AJAX обработчик в функцию, которую можно будет вызывать по событию onclick например и она будет делать то,что описано в пункте 2. Назвать функцию например: function fastcheckoutupdate

OpenCart
5 лет назад
aleks_vesnin
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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