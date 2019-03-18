CRM система для еvent агентства

Веб-программированиеЗавершен8 заявок178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Система взаимодействия с подрядчиками и сотрудниками компании 

Бухгалтерия 

Календарь занятости подрядчиков  

Система уведомлений через телеграм  

Сайт с системой личных кабинетов. 

Полное ТЗ вышлем в личном порядке

5 лет назад
Fmevent
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
tehnobit
Павел 
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
$4000
30 дней
WMZ
У ребят уже было почти готовое решение, Быстро добавили функционал по нашему ТЗ Оплата по договору с физ лицом. Посмотрим на поддержку, пока все четко
Спасибо, надеемся на долгосрочную работу.