Программирование сайта агентства недвижимости на Wordpress

Подробное ТЗ - https://goo.gl/d9hf2Z

Из него к программированию относятся первые две страницы, остальное уже сделано - дизайн, верстка главной и второстепенных, это все уже есть.

Тезисно, что надо сделать:

- натянуть верстку на wordpress

- реализовать скрипт каталога объектов недвижимости (с нуля или на основе существующего, но работу с базой полностью надо будет строить с нуля, т.к. нужна работа с внешним, уже существующим микросервисом по API)

- сопутствующие функции каталога объектов (горячие предложения, каталог агентов, возможность публикации своих статей агентами).