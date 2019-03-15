http://discoland.com.ua/ Движок Opencart ocStore 2.1.0.1.1 Все в тз Так же доработки по ходу работы
Программирование сайта агентства недвижимости на Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подробное ТЗ - https://goo.gl/d9hf2Z
Из него к программированию относятся первые две страницы, остальное уже сделано - дизайн, верстка главной и второстепенных, это все уже есть.
Тезисно, что надо сделать:
- натянуть верстку на wordpress
- реализовать скрипт каталога объектов недвижимости (с нуля или на основе существующего, но работу с базой полностью надо будет строить с нуля, т.к. нужна работа с внешним, уже существующим микросервисом по API)
- сопутствующие функции каталога объектов (горячие предложения, каталог агентов, возможность публикации своих статей агентами).
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $60
Есть работа на оценку Есть сайт http://royal-kovka.ru Там Воокомерс стоит Нужно сделать: 1. Нужно сделать как тут http://www.kovkaprom.ru/pdf.php Что бы прайс не только на каждую категорию, но и полный собирался автоматом м 2. Сделать бонусную систему для покупателей При каждом заказе начисляется ...Завершен5 лет назад
На сайте на wp с woocommerce перестали отрпавляться данные о заказе на почту. Нужно исправить. От вас цена и срокиЗавершен5 лет назад
- $50
Требуется создать карту земельных участков по аналогии с картой на этой странице http://nzkzn.ru/moecaricino Карта наших участков в векторном формате .eps или .ai будет дана исполнителю проекта. У каждого участка может быть любое из этих четырех состояний: [list=1][*] участок продается[*] участок забронирован[*] участок ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сабж, что бы удалял вместе с папкой опционально. Пробовал через api запрос, папку оставляет.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Для предприятия на 23 сотрудника требуется установка и настройка битрикса + обучение персонала по использованиюЗакрыт5 лет назад
Сайт tutvisa.by. Работает на joomla 3 + sh404SEF + JCH Optimize. необходимо улучшить скрость работы не затрагивая функционал.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходима доработка сайта по макету на WP Ссылку на сайт, список доработок и макет пришлю кандидатамВеб-программирование13 заявокЗакрыт5 лет назад
привет, интересно а оденется ваш проект по доставке еды на вордпресс? посмотрите мой сайт https://yappa.info/ наверняка же будут доделки...под мой форматВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
скрипт 1 Есть готовый парсер на php который берет из excel файла ссылки ведущую на сайт закупок , заходит по ним(меняя по очереди proxy), и генерирует с забранными с сайта закупок данными новый excel файл. Однако ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад