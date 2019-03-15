Доработать парсер с сайта закупок php

Привет всем надо создать такой же сайт на фреймворке https://vk.cc/59FFgA верстка предоставляю укажите цена
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
скрипт 1
Есть готовый парсер на php который берет из excel файла ссылки ведущую на сайт закупок , заходит по ним(меняя по очереди proxy), и генерирует с забранными с сайта закупок данными новый excel файл. Однако интерфейс несколько изменился у сайта и нужно доработать скрипт, так как часть данных перестали формироваться, также нужно изменить порядок формирования столбцов в файле.(сделать конфиг, какую колонку по какому номеру столбца) Его дадим.
скрипт 2
Также нужно приделать отдельно похожий обход страниц сайта закупок, на входе ссылка на 0-100 закупок, нужно чтобы скрипт (сгенерировал) обошел закупки и записал ссылки, а дальше запустил скрипт 1.
до результата устраивающего заказчика.
Исполнитель обязан предоставить готовое приложение и исходный код программы, код должен быть читаемый с комментариями
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработать под ключ сайты Wordpress, верстки для них уже готовы. Обязательно хорошие знания JS,PHP, HTML, AJAX, одного знания Вордпресса недостаточно!Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Очень-очень ищу разработчиков. Кто работает с фреймворком codeigniter, такие еще есть?) Сроки мега-сжатые, поэтому оплата будет выше, чем могла бы быть. Джуны не подойдут, разработка не типичная. Страниц около 23. Есть интеграция с битрикс 24. Интеграция ленты из инсты. Нужен ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1500
Конструируем информационную систему на BPM платформе BPIUM. Нужно доработать ее в написании сценариев. Требуется навык языка JS. Основы ООП, логическое и аналитическое мышление. Перед откликом изучите возможности платформы, документацию. Заключение официального договора.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть сайт. Необходимо реализовать автоматический вывод средств с баланса пользователя на steam кошелек. Нужен человек с опытом, который уже разрабатывал подобный механизм.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать правки по данному сайту [url=http://xn--80akqpieh.xn--p1ai/]Пластер.рф[/url] калькулятор [url=https://dropmefiles.com/ociCQ]https://dropmefiles.com/ociCQ[/url] Тут аудио пожелания по правкам и макеты эскизы с пояснениемВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
нужно реализовать высоконагруженный портал для большого числа пользователей на одном из фреймворков. Обязательно: требуется специалист который займется вплотную данным проектом и реализует в самые сжатые сроки ( не будет растягивать на полгода, параллельно подыскивая другие работы ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Бот написан на C#. Работает как связка приложений Server (парсинг прогнозов с почты; рассылка по клиентам) и Client (парсинг линии БК, покупка прогнозов). Если в 2х словах объяснить принцип работы, то суть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть облако Google Drive, с файлами. Нужно наглядно видеть у кого к какому документу есть доступы. Готов рассмотреть ваши варианты и предложения.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
В Woocommerce в Wordpress необходимо на странице товара изменить вывод хлебных крошек (убрать из хлебных крошек вывод категорий). Нужно сделать хлебные крошки вида: "Главная страница - Магазин - Название товара" Это можно сделать и без модификации хлебных крошек. Например, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад