Доработать парсер с сайта закупок php

скрипт 1

Есть готовый парсер на php который берет из excel файла ссылки ведущую на сайт закупок , заходит по ним(меняя по очереди proxy), и генерирует с забранными с сайта закупок данными новый excel файл. Однако интерфейс несколько изменился у сайта и нужно доработать скрипт, так как часть данных перестали формироваться, также нужно изменить порядок формирования столбцов в файле.(сделать конфиг, какую колонку по какому номеру столбца) Его дадим.

скрипт 2

Также нужно приделать отдельно похожий обход страниц сайта закупок, на входе ссылка на 0-100 закупок, нужно чтобы скрипт (сгенерировал) обошел закупки и записал ссылки, а дальше запустил скрипт 1.

до результата устраивающего заказчика.

Исполнитель обязан предоставить готовое приложение и исходный код программы, код должен быть читаемый с комментариями