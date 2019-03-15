Доработать парсер с сайта закупок php

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки154 просмотра
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скрипт 1 

Есть готовый парсер на php который берет из excel файла ссылки ведущую на сайт закупок , заходит по ним(меняя по очереди proxy), и генерирует с забранными с сайта закупок данными новый excel файл. Однако интерфейс несколько изменился у сайта и нужно доработать скрипт, так как часть данных перестали формироваться, также нужно изменить порядок формирования столбцов в файле.(сделать конфиг, какую колонку по какому номеру столбца) Его дадим. 

скрипт 2 

Также нужно приделать отдельно  похожий обход страниц сайта закупок, на входе ссылка на 0-100 закупок, нужно чтобы скрипт (сгенерировал) обошел закупки и записал ссылки, а дальше запустил скрипт 1. 

до результата устраивающего заказчика. 

Исполнитель обязан предоставить готовое приложение и исходный код программы, код должен быть читаемый с комментариями

PHP
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва