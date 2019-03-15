Реализация высоконагруженного портала

нужно реализовать высоконагруженный портал для большого числа пользователей на одном из фреймворков.

Обязательно: требуется специалист который займется вплотную данным проектом и реализует в самые сжатые сроки ( не будет растягивать на полгода, параллельно подыскивая другие работы в ущерб проекту).

Все подробности при общении.