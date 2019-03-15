Класс для работы с redis

Разобраться в алгоритме работы и оптимизировать php-скрипт. Для компактности обьявление массивов сделать циклом. Для очистки текстов от запрещенных символов применить регулярные выражения. Прямые запросы к mysql заменить на запросы через модель. Документация модели прилагается. И в целом упростить и ...