Вебразработчик со знанием VueJS + Phalcon (удаленная работа)

$762
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок356 просмотров
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В небольшую веб-студию “Кометатек” http://kometatek.ru/ требуется опытный верстальщик / front-end developer со знанием VueJS, Javascript, jQuery, HTML, CSS, PHP, Falcon .

Нужен специалист 2 в 1 - оперативная качественная верстка  и хороший опыт в кодинге на VueJS. Типовые проекты будут состоят на 60% из верстки и на 40% из кодинга на VueJS или jQuery.

Мы заинтересованы и готовы пригласить в нашу дружную команду хорошего человека, профессионала в своем деле и надежного друга. Мы настроены только на долговременную работу, на профессионализм и вашу искреннюю заинтересованность.

Требования:

Навыки:

  • Самоорганизованность;
  • Соблюдение сроков реализации;
  • Высокая продуктивность и готовность учиться.
Знания:

  • Опыт верстки и разработки скриптов не менее двух лет.
  • Опыт практического использования  Vue.js , jQuery, JS (ES5+), Falcon;
  • Хорошее понимание фронтенд технологий, включая HTML5, CSS3, JavaScript, CSS препроцессоры (SASS);
  • Опыт кроссбраузерной (IE10+, Chrome, Firefox, Safari) и адаптивной(responsive) верстки для всех видов устройств;
  • Опыт работы с GitHub;
  • Технический английский (на уровне чтения мануалов).
Условия:

  • Удаленная работа;
  • График работы 5/2;
  • Полный рабочий день. (День, не ночь);
  • Конкурентный уровень заработной платы (оклад + KPI);
  • Оплачиваемый отпуск.
Обязательно:

  • Опыт работы от 3-х лет;
  • Стабильное нахождение в сети и умение продуктивно работать удаленно;
  • Испытательный срок 1 месяц (75% от оклада).
Если вы чувствуете в себе силы, имеете нужную квалификацию, а главное вам есть что нам показать, тогда незамедлительно высылайте ссылки на ваши работы (wordpress.org, github.com, codepen.io, свой сайт-портфолио) и резюме на [email protected]
5 лет назад
aristov
Михаил 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад