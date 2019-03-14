Вебразработчик со знанием VueJS + Phalcon (удаленная работа)

В небольшую веб-студию “Кометатек” http://kometatek.ru/ требуется опытный верстальщик / front-end developer со знанием VueJS, Javascript, jQuery, HTML, CSS, PHP, Falcon .

Нужен специалист 2 в 1 - оперативная качественная верстка и хороший опыт в кодинге на VueJS. Типовые проекты будут состоят на 60% из верстки и на 40% из кодинга на VueJS или jQuery.

Мы заинтересованы и готовы пригласить в нашу дружную команду хорошего человека, профессионала в своем деле и надежного друга. Мы настроены только на долговременную работу, на профессионализм и вашу искреннюю заинтересованность.

Требования:

Навыки:

Самоорганизованность;

Соблюдение сроков реализации;

Высокая продуктивность и готовность учиться.

Знания:

Опыт верстки и разработки скриптов не менее двух лет.

Опыт практического использования Vue.js , jQuery, JS (ES5+), Falcon;

Хорошее понимание фронтенд технологий, включая HTML5, CSS3, JavaScript, CSS препроцессоры (SASS);

Опыт кроссбраузерной (IE10+, Chrome, Firefox, Safari) и адаптивной(responsive) верстки для всех видов устройств;

Опыт работы с GitHub;

Технический английский (на уровне чтения мануалов).

Условия:

Удаленная работа;

График работы 5/2;

Полный рабочий день. (День, не ночь);

Конкурентный уровень заработной платы (оклад + KPI);

Оплачиваемый отпуск.

Обязательно:

Опыт работы от 3-х лет;

Стабильное нахождение в сети и умение продуктивно работать удаленно;

Испытательный срок 1 месяц (75% от оклада).