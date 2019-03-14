Есть сайт на Тильде https://greenwich.org.ua/, с него приходят заявки через webhook в срм https://app.moyklass.com/joins. Тильда и срм не очень дружат между собой. Тильда передает инфо либо на вебхук, либо на свои сервисы (скрин выбора - 01). Нужно написать ...
Вебразработчик со знанием VueJS + Phalcon (удаленная работа)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В небольшую веб-студию “Кометатек” http://kometatek.ru/ требуется опытный верстальщик / front-end developer со знанием VueJS, Javascript, jQuery, HTML, CSS, PHP, Falcon .
Нужен специалист 2 в 1 - оперативная качественная верстка и хороший опыт в кодинге на VueJS. Типовые проекты будут состоят на 60% из верстки и на 40% из кодинга на VueJS или jQuery.
Мы заинтересованы и готовы пригласить в нашу дружную команду хорошего человека, профессионала в своем деле и надежного друга. Мы настроены только на долговременную работу, на профессионализм и вашу искреннюю заинтересованность.
Требования:
Навыки:
- Самоорганизованность;
- Соблюдение сроков реализации;
- Высокая продуктивность и готовность учиться.
- Опыт верстки и разработки скриптов не менее двух лет.
- Опыт практического использования Vue.js , jQuery, JS (ES5+), Falcon;
- Хорошее понимание фронтенд технологий, включая HTML5, CSS3, JavaScript, CSS препроцессоры (SASS);
- Опыт кроссбраузерной (IE10+, Chrome, Firefox, Safari) и адаптивной(responsive) верстки для всех видов устройств;
- Опыт работы с GitHub;
- Технический английский (на уровне чтения мануалов).
- Удаленная работа;
- График работы 5/2;
- Полный рабочий день. (День, не ночь);
- Конкурентный уровень заработной платы (оклад + KPI);
- Оплачиваемый отпуск.
- Опыт работы от 3-х лет;
- Стабильное нахождение в сети и умение продуктивно работать удаленно;
- Испытательный срок 1 месяц (75% от оклада).
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