Виджет проверки штрафов ГИБДД на сайт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки139 просмотров
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Требуется написать виджет для проверки штрафов ГИБДД по нескольким критериям: 1 - по водителю (т.е. по номеру водительского удостоверения), 2 - по автомобилю (т.е. по номеру СТС), 3 - по постановлению. Виджет будет находиться на сайте. CMS - WordPress.

5 лет назад
itulupov
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад