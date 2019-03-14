Виджет проверки штрафов ГИБДД на сайт

Мы заканчиваем разработку дизайна сайта и нам нужно его "воплотить в жизнь". Вот ТЗ сайта: http://bit.ly/2JbgaXm Сейчас мы работаем над описанием функционала сайта. Закончим к концу понедельника (25.03.2019). Нам нужно: - Сделать так, чтобы все придуманное работало легко и быстро. - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать виджет для проверки штрафов ГИБДД по нескольким критериям: 1 - по водителю (т.е. по номеру водительского удостоверения), 2 - по автомобилю (т.е. по номеру СТС), 3 - по постановлению. Виджет будет находиться на сайте. CMS - WordPress.
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