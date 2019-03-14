Создание сайта (дизайн разработан)

Мы заканчиваем разработку дизайна сайта и нам нужно его "воплотить в жизнь".

Вот ТЗ сайта: http://bit.ly/2JbgaXm

Сейчас мы работаем над описанием функционала сайта. Закончим к концу понедельника (25.03.2019).

Нам нужно:

- Сделать так, чтобы все придуманное работало легко и быстро.

- Помочь с выбором CMS и системой управления сайтом, чтобы нам было легко обновлять и дополнять контент.

- Помочь с размещением сайта (у нас есть свой VPS, но текущий "сайт" лежит на tilda).

Мне бы хотелось понять:

- можете ли вы помочь с решением нашей задачи?

- сколько это потребует времени?

- сколько это будет стоить?

Спасибо.