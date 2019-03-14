Требуется парсер сайта

Добрый день. Есть необходимость привести в порядок сайт www.amgroup.com.ua , либо обновить с его оптимизацией под СЕО продвижение. Основное внимание по СЕО нужно уделить направлениям : таможенно-брокерские услуги и грузовые авиа перевозки. Ждем предложений по условиям работы. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется парсер, который будет на сайте mql5.com отбирать информацию вв соответствии с фильтрами заявленными в ТЗ. Нужен внешний интерфейс, в котором будут вводиться условия фильтров (больше или меньше какого-то значения). После обработки и отбора информация, парсер должен записать ее на сервер с базой MySQL в определенную таблицу.
Для тех, кого заинтересует вышлю подробное ТЗ в pdf
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