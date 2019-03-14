Требуется парсер сайта

Требуется парсер, который будет на сайте mql5.com отбирать информацию вв соответствии с фильтрами заявленными в ТЗ. Нужен внешний интерфейс, в котором будут вводиться условия фильтров (больше или меньше какого-то значения). После обработки и отбора информация, парсер должен записать ее на сервер с базой MySQL в определенную таблицу.

Для тех, кого заинтересует вышлю подробное ТЗ в pdf