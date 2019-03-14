Доработка сайта (создание нового)

Веб-программированиеЗакрыт33 заявки310 просмотров
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Добрый день.

Есть необходимость привести в порядок сайт www.amgroup.com.ua , либо обновить

с его оптимизацией под СЕО продвижение.

Основное внимание по СЕО нужно уделить направлениям : таможенно-брокерские услуги и грузовые авиа перевозки.

Ждем предложений по условиям работы.

Спасибо.

4 года назад
captain
Андрей 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад