В поисках программиста OpenCart версия 3

Сайту Glamuriki ( OpenCart 3) требуются опытные руки опытного программиста.

Сайт был недавно написан и запущен, но программист писавший сайт тяжело заболел и оставил за собой технические "костыли" и некоторые недоделки по функциональности сайта.

Так же сайту требуется менеджер/программист по наполнению карточек товара, сейчас их около 200-300 карточек недозалитых на сайт.

После парсинга со старого сайта,устаревшая информация в новых карточках товара требует замены/корректировки.

Изначально сайт писался под оптовую торговлю...в процессе произошло переориентирование на сайт "витрину"...вместо кнопки "добавить в корзину", должна быть кнопка "скачать прайс лист", так же разработать раздел на главной странице в верхней части "прайс лист", заголовок для раздела уже готов.

В прикрепленных файлах небольшой обзор пожеланий.

Более детально при личном общении.

Оплата так же обсуждается при личном общении.