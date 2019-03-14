Не работает отправка писем с контактных форм UI – 1

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Есть сайт www_sadykhan_kz 

фрэймворк UI – 1 

У него на страницах "Книга отзывов" и "Сотрудничество" есть контактные формы, раньше они нормально отправляли письма на почту которая там указана, теперь не отправляет, нужно исправить 

Пишите цену и сроки

5 лет назад
Evangeel
Евгений 
30 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)
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