Поправить мета-теги постов (вордпресс)

Нужно 6-7 сайтов на вордпресе перевести на бесплатный https безболезненно. Сайты на хостинге. Писать стоимость и сроки
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В посте нужно поправить вывод og:title (поставить заголовок страницы h1) и og:description (поставить description)
В теге og:image убрать уменьшение картинки до 150-150
сумму и срок укажите в заявке
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