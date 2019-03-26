Поправить мета-теги постов (вордпресс)

Необходимо подредактировать уже рабочий скрипт (DragonByteShop) для форума (движок xenforo; яз. программирования: jquery, php). Суть задания: Скрипт добавляет на форум магазин. Так вот в этом магазине можно купить один и тот же предмета несколько раз. Соответственно, они ...