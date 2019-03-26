Поправить мета-теги постов (вордпресс)

Веб-программированиеЗавершен3 заявки196 просмотров
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В посте нужно поправить вывод og:title (поставить заголовок страницы h1) и og:description (поставить description)

В теге og:image убрать уменьшение картинки до 150-150

http://prntscr.com/mxmumm

сумму и срок укажите в заявке

5 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 часов назад
Выбранный исполнитель
ahiles3005
Руслан 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$6
1 день
Работа выполнена. Претензий нет.
работать можно, про есть траблы с оплатой