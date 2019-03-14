OpenCart 1.5 загрузить номенклатуру товаров из Excel

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок162 просмотра
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Есть модуль экспорта/импорта.

Требуется загрузить номенклатуру из файла и раскидать по категориям/брендам (они указаны в отдельных колонках в эксель файле).

OpenCart
5 лет назад
cehynmrechz
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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